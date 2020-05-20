В 7 сезоне 7 серии сериала «Сотня» Мерфи вынужден сыграть партию в шахматы, чтобы попытаться узнать планы Шейдхэда. Эхо, Октавия и Дийоза должны сделать судьбоносный выбор, узнав подробности об учениках. Эмори хочет решить старые проблемы.
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