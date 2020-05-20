В 7 сезоне 4 серии сериала «Сотня» Рейвен ищет ответы в технологиях Учеников и борется с чувством вины. Чужаки рассказывают Кларк о пропавших людях. Флешбэки показывают Скайринге и подробнее рассказывают историю знакомства Дев и Хоуп.