В 7 сезоне 5 серии сериала «Сотня» Беллами вновь вынужден сражаться за свою жизнь, а Хоуп готова на все ради спасения матери. Октавии предстоит судьбоносная встреча на Бардо. Благодаря Индре истинная сущность Шейдхэда близка к раскрытию.
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