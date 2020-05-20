В 7 сезоне 5 серии сериала «Сотня» Беллами вновь вынужден сражаться за свою жизнь, а Хоуп готова на все ради спасения матери. Октавии предстоит судьбоносная встреча на Бардо. Благодаря Индре истинная сущность Шейдхэда близка к раскрытию.