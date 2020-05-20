В 7 сезоне 3 серии сериала «Сотня» близится казнь Шейдхэда, но он продолжает верить, что сможет спастись. Пока Рейвен разбирается с внезапной катастрофой, Кларк пытается сохранять равновесие в Санктуме между соперничающими лагерями.