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Натаниэл Халперн
Nathaniel Halpern
Киноафиша
Персоны
Натаниэл Халперн
Натаниэл Халперн
Nathaniel Halpern
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
8.3
Убийство
(2011)
7.8
Манхэттен
(2014)
7.7
Легион
(2017)
Фильмография Натаниэла Халперна
Эбенезер: Рождественская песнь
Ebenezer: A Christmas Carol
фэнтези
2026, США
Смотреть трейлер
6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика
2020, США
7.7
Легион
драма, боевик, фантастика
2017, США
7.2
Изгой
драма, ужасы
2016, США
7.8
Манхэттен
драма
2014, США
7.3
Воскрешение
драма, фантастика, детектив
2014, США
8.3
Убийство
драма, криминал, триллер
2011, США
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