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Натаниэл Халперн
Натаниэл Халперн Nathaniel Halpern
Киноафиша Персоны Натаниэл Халперн

Натаниэл Халперн

Nathaniel Halpern

Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Убийство 8.3
Убийство (2011)
Манхэттен 7.8
Манхэттен (2014)
Легион 7.7
Легион (2017)

Фильмография Натаниэла Халперна

Эбенезер: Рождественская песнь
Эбенезер: Рождественская песнь Ebenezer: A Christmas Carol
фэнтези 2026, США
Смотреть трейлер
Рассказы из Петли 6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
Легион 7.7
Легион
драма, боевик, фантастика 2017, США
Изгой 7.2
Изгой
драма, ужасы 2016, США
Манхэттен 7.8
Манхэттен
драма 2014, США
Воскрешение 7.3
Воскрешение
драма, фантастика, детектив 2014, США
Убийство 8.3
Убийство
драма, криминал, триллер 2011, США
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