В 1 сезоне 8 серии сериала «Табу», находясь за решеткой, Джеймс видит Стюарта Стрэнджа. Он намекает ему, что знает об участии Стюарта в кораблекрушении. Джеймсу становится известно, что Зильфа совершила самоубийство. Эта новость его шокирует.
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Авторизация по e-mail