В 1 сезоне 6 серии сериала «Табу» Брайс сообщает Джеймсу, что его маму направили в лечебницу для душевнобольных после того, как она хотела утопить маленького Джеймса. Жизнь ребенка удалось спасти отцу. Зильфа лишает своего супруга жизни.