В 1 сезоне 7 серии сериала «Табу» Хельга считает, что Джеймс виновен в гибели ее дочери. Она сделает все, что угодно, чтобы осуществить вендетту. Хельга просит содействия у компании. В это время Джеймс отправляется на встречу с Джорджем Чичестером.