В 1 сезоне 4 серии сериала «Табу» Лорна по рекомендации Делейни отказывается установить сотрудничество с Короной. Ее выпускают, когда в дело вмешивается Ост-Индская компания, которую навел Делейни. Чолмондейли дает рекомендации Джеймсу.
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