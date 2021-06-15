Во 2 сезоне 1 серии сериала «Света с того света» у Светы день рождения, но старания Иры поднять ей настроение заканчиваются их ссорой с Пашей. Игорь делится со Светой своей новой бизнес-идеей. Ира пытается найти съемную квартиру.
