Не состаритесь, пока посмотрите: 5 не очень длинных турецких сериалов, которые заставят поверить в любовь

Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?

Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел

В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя

Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии