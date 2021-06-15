Во 2 сезоне 2 серии сериала «Света с того света» Света переезжает в квартиру матери и неожиданно для себя обнаруживает способ следить за соседями. Во время своих сеансов она пытается помирить Цыпина с женой Оксаной.
