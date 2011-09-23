В 7 сезоне 17 серии сериала «Сверхъестественное» Люцифер сводит с ума Сэма, доведя его в итоге до клиники. Дин узнает об Эммануэле, который якобы исцеляет больных. От отчаяния он обращается к нему, только вот он не тот, за кого себя выдает.