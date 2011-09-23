В 7 сезоне 12 серии сериала «Сверхъестественное» из-за стычки с богом времени Дин оказывается в 40-х годах, где знакомится с таким же охотником, как и он. Винчестеры, каждый в свое время, пытаются вернуть все на круги своя и одолеть бога времени.