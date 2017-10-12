В 13 сезоне 2 серии сериала «Сверхъестественное» в аду новый король — Асмадей. Дин считает Мэри погибшей, а ребенка Люцифера — опасным монстром, но Сэм с ним не согласен. Тем временем в другом мире Люцифер таскает за собой Мэри в качестве залога.
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