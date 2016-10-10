Во 2 сезоне 14 серии сериала «Супергерл» Алекс и Кара искренне рады неожиданному возвращению Джереми Денверса, которому удалось спастись от Кадмы. Впрочем, Мон-Эл относится к появлению Денверса с очень большим подозрением. Но что у нее на уме?
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