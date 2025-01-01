Кара Дэнверс [Открывающая сцена 1-го сезона] Когда я была ребёнком, моя планета Криптон погибала. Меня отправили на Землю, чтобы защитить моего кузена. Но мою капсулу сбило с курса, и к тому времени, как я сюда добралась, мой кузен уже повзрослел и стал Суперменом. И так я скрывала свои силы до недавнего времени, когда случай заставил меня раскрыть себя миру. Для большинства людей я помощник в Catco Worldwide Media. Но в тайне я работаю со своей приёмной сестрой в DEO, чтобы защитить свой город от инопланетной жизни и всех, кто угрожает ему. Я - Супергёрл.

Кара Дэнверс [Открывающая сцена 1-го сезона] Когда я была ребёнком, моя планета Криптон погибала. Меня отправили на Землю, чтобы защитить моего кузена. Но мою капсулу сбило с курса, и к тому времени, как я сюда добралась, мой кузен уже повзрослел и стал Суперменом. И так я скрывала свои силы до недавнего времени, когда случай заставил меня раскрыть себя миру. Для большинства людей я помощник в Catco Worldwide Media. Но в тайне я работаю со своей приёмной сестрой в DEO, чтобы защитить свой город от инопланетной жизни и всех, кто угрожает ему. Я - Супергёрл.