[интро сезона 3]
Кара Дэнверс
Меня зовут Кара Зор-Эл. Я с Криптона. Я беженка на этой планете. Меня отправили на Землю, чтобы защитить моего кузена. Но мой корабль сбился с курса, и к тому времени, как я добралась сюда, мой кузен уже вырос и стал Суперменом. Я скрывала, кто я на самом деле, пока однажды случай не заставил меня открыть себя миру. Для большинства людей я журналист в CatCo Worldwide Media, но тайно я работаю с моей приёмной сестрой в DEO, чтобы защищать свой город от инопланетной жизни и от всех, кто собирается нанести ему вред. Я Супергерл.
