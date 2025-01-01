Меню
Цитаты из сериала Супергерл

[как только Флэш оказывается в Национальном Городе]
Кэт Грант В Национальном Городе появился новый супергерой. Это огромно; прямая конкуренция для Суперgirl.
Кара Дэнверс Он не должен быть... конкурентом.
Кэт Грант Предпочла бы... напарника?
Барри Аллен Нет, не напарника. Скорее равного, или союзника...
[Уин похлопывает Барри по плечу]
Барри Аллен ... нового партнера, может быть?
[Кэт смотрит с непроницаемым лицом; Барри кивает]
Барри Аллен Говорить было плохим выбором. Теперь я это понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Superman Смотри, если пули не работают, зачем тогда бить? Я просто никогда этого не понимал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кара Дэнверс [Открывающая сцена 1-го сезона] Когда я была ребёнком, моя планета Криптон погибала. Меня отправили на Землю, чтобы защитить моего кузена. Но мою капсулу сбило с курса, и к тому времени, как я сюда добралась, мой кузен уже повзрослел и стал Суперменом. И так я скрывала свои силы до недавнего времени, когда случай заставил меня раскрыть себя миру. Для большинства людей я помощник в Catco Worldwide Media. Но в тайне я работаю со своей приёмной сестрой в DEO, чтобы защитить свой город от инопланетной жизни и всех, кто угрожает ему. Я - Супергёрл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[интро сезона 3]
Кара Дэнверс Меня зовут Кара Зор-Эл. Я с Криптона. Я беженка на этой планете. Меня отправили на Землю, чтобы защитить моего кузена. Но мой корабль сбился с курса, и к тому времени, как я добралась сюда, мой кузен уже вырос и стал Суперменом. Я скрывала, кто я на самом деле, пока однажды случай не заставил меня открыть себя миру. Для большинства людей я журналист в CatCo Worldwide Media, но тайно я работаю с моей приёмной сестрой в DEO, чтобы защищать свой город от инопланетной жизни и от всех, кто собирается нанести ему вред. Я Супергерл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
