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Супергерл 2015 - 2021 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Супергерл»
Приключения Супергёрл
Сезон 2 / Серия 1 10 октября 2016
Последние дети Криптона
Сезон 2 / Серия 2 17 октября 2016
Добро пожаловать на Землю
Сезон 2 / Серия 3 24 октября 2016
Выжившие
Сезон 2 / Серия 4 31 октября 2016
Кросфайр
Сезон 2 / Серия 5 7 ноября 2016
Замена
Сезон 2 / Серия 6 14 ноября 2016
Мрачное место
Сезон 2 / Серия 7 21 ноября 2016
Медуза
Сезон 2 / Серия 8 28 ноября 2016
Супергерл живет
Сезон 2 / Серия 9 23 января 2017
Мы можем быть героями
Сезон 2 / Серия 10 30 января 2017
Марсианские хроники
Сезон 2 / Серия 11 6 февраля 2017
Люторы
Сезон 2 / Серия 12 13 февраля 2017
Мистер и миссис Миксизпитлик
Сезон 2 / Серия 13 20 февраля 2017
Воссоединение семьи
Сезон 2 / Серия 14 27 февраля 2017
Исход
Сезон 2 / Серия 15 6 марта 2017
Под несчастливой звездой
Сезон 2 / Серия 16 20 марта 2017
Далекое солнце
Сезон 2 / Серия 17 27 марта 2017
Первоклассный репортер
Сезон 2 / Серия 18 24 апреля 2017
Алекс
Сезон 2 / Серия 19 1 мая 2017
Город потерянных детей
Сезон 2 / Серия 20 8 мая 2017
Противься
Сезон 2 / Серия 21 15 мая 2017
И всё же она справилась
Сезон 2 / Серия 22 22 мая 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Супергерл» гигантская криптоническая капсула падает прямо в центре Нэшнл-Сити. Главная героиня Кара Денверс объединяется со своим знаменитым двоюродным братом, чтобы остановить новую угрозу, накрывшую ее город.

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