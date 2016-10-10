Во 2 сезоне 7 серии сериала «Супергерл» молодая супергероиня вынуждена сражаться со злобным киборгом, который принял обличье ее двоюродного брата. Неожиданная встреча происходит в тот момент, когда Кара пытается спасти Мон-Эла от злобного Кадмуса.
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