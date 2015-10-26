В 1 сезоне 10 серии сериала «Супергерл» главная героиня делает все возможное, чтобы поддержать своего друга, когда его отец сбегает из мест заключения. Ситуация ухудшается, когда становится понятно, что беглец разыскивает своего сына. Но зачем?
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