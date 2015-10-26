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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 1 Серия 10

Супергерл 2015 - 2021 10 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Супергерл»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2015
Вместе мы сильнее
Сезон 1 / Серия 2 2 ноября 2015
Сражайся или улетай
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2015
Как она это делает?
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2015
Ливуайр
Сезон 1 / Серия 5 23 ноября 2015
Краснолицый
Сезон 1 / Серия 6 30 ноября 2015
Человек на день
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2015
Захват власти
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2015
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 9 4 января 2016
Детские игрушки
Сезон 1 / Серия 10 18 января 2016
Неизвестный гость с другой планеты
Сезон 1 / Серия 11 25 января 2016
Бизарро
Сезон 1 / Серия 12 1 февраля 2016
Для девушки, у которой есть всё
Сезон 1 / Серия 13 8 февраля 2016
Правда, справедливость и американский путь
Сезон 1 / Серия 14 22 февраля 2016
Одиночество
Сезон 1 / Серия 15 29 февраля 2016
Падение
Сезон 1 / Серия 16 14 марта 2016
Охотник
Сезон 1 / Серия 17 21 марта 2016
Лучшие в мирах
Сезон 1 / Серия 18 28 марта 2016
Мириада
Сезон 1 / Серия 19 11 апреля 2016
Ангелы получше
Сезон 1 / Серия 20 18 апреля 2016
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Супергерл» главная героиня делает все возможное, чтобы поддержать своего друга, когда его отец сбегает из мест заключения. Ситуация ухудшается, когда становится понятно, что беглец разыскивает своего сына. Но зачем?

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