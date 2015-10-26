В 1 сезоне 9 серии сериала «Супергерл» главная героиня упорно блюдет свою конфиденциальность. Именно по этой причине Денверс пытается всеми силами опровергнуть утверждения Кэт, которая уверена, что именно Кара скрывается за личностью Супергерл…
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