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Киноафиша Сериалы Супергерл Сезоны Сезон 1 Серия 17

Супергерл 2015 - 2021 17 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Супергерл»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2015
Вместе мы сильнее
Сезон 1 / Серия 2 2 ноября 2015
Сражайся или улетай
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2015
Как она это делает?
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2015
Ливуайр
Сезон 1 / Серия 5 23 ноября 2015
Краснолицый
Сезон 1 / Серия 6 30 ноября 2015
Человек на день
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2015
Захват власти
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2015
Кровные узы
Сезон 1 / Серия 9 4 января 2016
Детские игрушки
Сезон 1 / Серия 10 18 января 2016
Неизвестный гость с другой планеты
Сезон 1 / Серия 11 25 января 2016
Бизарро
Сезон 1 / Серия 12 1 февраля 2016
Для девушки, у которой есть всё
Сезон 1 / Серия 13 8 февраля 2016
Правда, справедливость и американский путь
Сезон 1 / Серия 14 22 февраля 2016
Одиночество
Сезон 1 / Серия 15 29 февраля 2016
Падение
Сезон 1 / Серия 16 14 марта 2016
Охотник
Сезон 1 / Серия 17 21 марта 2016
Лучшие в мирах
Сезон 1 / Серия 18 28 марта 2016
Мириада
Сезон 1 / Серия 19 11 апреля 2016
Ангелы получше
Сезон 1 / Серия 20 18 апреля 2016
О чем серия

В 1 сезоне 17 серии сериала «Супергерл» становится известно, каким образом Дж’онззу удалось познакомиться с Джереми Денверсом, важным членом семьи Кары. Кроме того, создатели шоу объясняют, зачем ему нужно было принять облик Хэнка Хэншоу...

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