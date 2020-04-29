Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Три метра над небом 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три метра над небом
Киноафиша Сериалы Три метра над небом Сезоны Сезон 1

Summertime 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Три метра над небом»

В 1 сезоне сериала «Три метра над небом» события разворачиваются на Адриатическом побережье солнечной Италии. Главные герои — Алессандро и Саммер — представители разных слоев общества, которые волею судьбы влюбляются друг в друга. Он — бывший чемпион по скоростным заездам, необузданный бунтарь, стремящийся к контролю. Она — девушка, которая мечтает вырваться из окружающего ее общества. С каждым днем их любовь лишь расцветает, а отношения только укрепляются. Однако даже в этой идеальной сказке есть место для своих злодеев.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Три метра над небом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я ненавижу лето Odio l'estate
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2020
Только ты и я Qui abbandonati
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2020
Ночной момент Un momento la notte
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2020
Проблекс мира Un po' di pace
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2020
Без тебя Senza te
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2020
Те, кто остается Noi che restiamo
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2020
Не плачь Don't You Cry
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2020
Еще одна зима Un altro inverno
Сезон 1 Серия 8
29 апреля 2020
График выхода всех сериалов
«Этерна» закончится 2 августа — а что дальше? Вот что известно о судьбе второго и третьего сезонов
Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один
Он уже не «мальчик», который выжил: Гарри Поттеру — 45 лет! На эти 6 вопросов о культовых фильмах ответит только фанат
Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы
Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика
Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода»
Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше