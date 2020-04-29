В 1 сезоне сериала «Три метра над небом» события разворачиваются на Адриатическом побережье солнечной Италии. Главные герои — Алессандро и Саммер — представители разных слоев общества, которые волею судьбы влюбляются друг в друга. Он — бывший чемпион по скоростным заездам, необузданный бунтарь, стремящийся к контролю. Она — девушка, которая мечтает вырваться из окружающего ее общества. С каждым днем их любовь лишь расцветает, а отношения только укрепляются. Однако даже в этой идеальной сказке есть место для своих злодеев.