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Три метра над небом 2020 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Три метра над небом
Киноафиша Сериалы Три метра над небом Сезоны Сезон 2

Summertime 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Три метра над небом»

Во 2 сезоне сериала «Три метра над небом» в центре событий находится отношения пары влюбленных — Саммер и Алессандро — которые познакомились на знойном итальянском побережье. После завершения очередного учебного года Саммер начинает готовиться к дружеской вечеринке, однако появление старого приятеля рушит все ее планы. После встречи с Алессандро девушка находится в полном недоумении. В это же время Дарио заводит себе новую пассию. Але понимает, что никогда не сможет быть «просто друзьями» с Саммер. Но захочет ли она уехать вслед за ним в Барселону?

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Три метра над небом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
3 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
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