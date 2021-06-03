Во 2 сезоне сериала «Три метра над небом» в центре событий находится отношения пары влюбленных — Саммер и Алессандро — которые познакомились на знойном итальянском побережье. После завершения очередного учебного года Саммер начинает готовиться к дружеской вечеринке, однако появление старого приятеля рушит все ее планы. После встречи с Алессандро девушка находится в полном недоумении. В это же время Дарио заводит себе новую пассию. Але понимает, что никогда не сможет быть «просто друзьями» с Саммер. Но захочет ли она уехать вслед за ним в Барселону?