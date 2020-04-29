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Постер к сериалу Три метра над небом
Постер к сериалу Три метра над небом
Постер к сериалу Три метра над небом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
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Киноафиша Сериалы Три метра над небом
Три метра над небом (2020 - 2022) Summertime 18+
Год выпуска 2020
Страна Италия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 19 часов 12 минут
О чем сериал

«Три метра над небом» — романтический итальянский сериал, основу которого заложил книжный цикл писателя Федерико Моччиа. Действие шоу разворачивается на Адриатическом побережье. Главные герои — Алессандро и Саммер — представители разных слоев общества, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Он — бывший чемпион по скоростным заездам, бунтарь, который хочет все контролировать. Она — свободомыслящая мечтательница, стремящаяся вырваться из-под давления семьи и своего общества. С каждым днем чувства героев становятся все сильнее, однако проблемы вокруг их отношений не уменьшаются.

Три метра над небом - трейлер второго сезона
Три метра над небом
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Rebecca Coco Edogamhe Summer
Людовико Терзиньи
Людовико Терзиньи Ale
Аманда Кампана Sofia
Андреа Латтанци
Андреа Латтанци Dario
Эбигейл Буше
Эбигейл Буше
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три метра над небом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Три метра над небом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Три метра над небом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Три метра над небом
Кадры из сериала
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