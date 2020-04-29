«Три метра над небом» — романтический итальянский сериал, основу которого заложил книжный цикл писателя Федерико Моччиа. Действие шоу разворачивается на Адриатическом побережье. Главные герои — Алессандро и Саммер — представители разных слоев общества, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Он — бывший чемпион по скоростным заездам, бунтарь, который хочет все контролировать. Она — свободомыслящая мечтательница, стремящаяся вырваться из-под давления семьи и своего общества. С каждым днем чувства героев становятся все сильнее, однако проблемы вокруг их отношений не уменьшаются.