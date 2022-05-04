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Три метра над небом 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Три метра над небом
Киноафиша Сериалы Три метра над небом Сезоны Сезон 3

Summertime 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Три метра над небом»

В 3 сезоне сериала «Три метра над небом» современная история любви, действие которой разворачивается летом на Адриатическом побережье Италии, продолжается. Але и Саммер являются выходцами из совершенно разных миров, но их влечет друг к другу. Он – бывший чемпион по мотогонкам, который пытается вновь стать хозяином своей судьбы. Она не хочет жить, как все, и мечтает улететь далеко от родных мест. Но семейные обстоятельства останавливают ее. Для обоих этот отпуск становятся незабываемым приключением, благодаря которому они навсегда перестанут быть тем, кем являлись до роковой встречи друг с другом.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Три метра над небом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
4 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
4 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
4 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
4 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
4 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
4 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
4 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
4 мая 2022
График выхода всех сериалов
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