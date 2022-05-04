В 3 сезоне сериала «Три метра над небом» современная история любви, действие которой разворачивается летом на Адриатическом побережье Италии, продолжается. Але и Саммер являются выходцами из совершенно разных миров, но их влечет друг к другу. Он – бывший чемпион по мотогонкам, который пытается вновь стать хозяином своей судьбы. Она не хочет жить, как все, и мечтает улететь далеко от родных мест. Но семейные обстоятельства останавливают ее. Для обоих этот отпуск становятся незабываемым приключением, благодаря которому они навсегда перестанут быть тем, кем являлись до роковой встречи друг с другом.