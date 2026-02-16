Оповещения от Киноафиши
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших

16 февраля 2026 08:27
Истории про циничных богачей все еще пользуются спросом.

«Наследники» ушли с экранов почти три года назад, но зрители до сих пор ищут ту же жгучую смесь в других сериалах: деньги, грязь и семейные разборки. HBO, кажется, нашли замену, но вместо особняка с медиамагнатами здесь — лондонский офис с трейдерами.

«Индустрия» стартовала в 2020 году почти незаметно. Британская драма о молодых финансистах, которые готовы перешагнуть через кого угодно ради бонуса, поначалу существовала где-то на задворках стриминга. Сейчас у нее четвертый сезон, воскресный прайм-слот на HBO и четвертое место в мировом рейтинге просмотров платформы.

По данным FlixPatrol, шоу обгоняют не менее популярные тайтлы вроде «Рыцаря Семи Королевств» и «Больницы Питт». У него 96% на Rotten Tomatoes, и уже не приходится объяснять, что это не «скрытый хит», а просто хит.

Это действительно хороший сериал, свежий и захватывающий. Он показывает беспощадный мир банковского дела, — пишут зрители.

Схожесть с «Наследниками» правда бросается в глаза. Здесь тоже полно персонажей, которых в реальной жизни хочется придушить, но на экране они завораживают. Отношения такие же временные и всегда с подвохом.

Только вместо борьбы за кресло гендиректора — борьба за лимиты и сделки. И если Рою приходилось делить империю с братьями и сестрой, то герои «Индустрии» делят даже не деньги, а вероятность их получить.

Создатели Микки Даун и Конрад Кей не боятся экспериментировать в процессе. Критик Collider Лайам Гоган заметил: четвертый сезон намекает, что шоу способно эволюционировать вслед за реальностью — а она, как известно, с каждым годом становится все менее правдоподобной. Зато дух сериала остается тем же: здесь по-прежнему не верят в мораль, если она не приносить прибыль.

Фото: Кадры из сериалов «Наследники», «Индустрия»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
