В 1 сезоне 8 серии сериала «Очень странные дела» Джойс и Хоппер отправляются в изнаночный мир из лаборатории, а Нэнси с Джонатаном тем временем отвлекают монстра в обычном мире. Майк, Дастин, Лукас и Оди встречают одного из чудовищ в школе…
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