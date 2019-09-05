В 1 сезоне 7 серии сериала «Шторм» полицейский Градов тщательно заметает следы, сбивая Осокина с толку. В ход идут противозаконные методы. Сотрудник убойного отдела понимает, что к делу причастен его друг Сергей. Но как это доказать?
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