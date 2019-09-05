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Киноафиша Сериалы Шторм Сезоны Сезон 1 Серия 5

Шторм 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 сентября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 сентября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 сентября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 19 сентября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 26 сентября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 октября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 10 октября 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 17 октября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Шторм» следователь радуется победе над Крюковым. Получив необходимую сумму, он оплатил лечение. Но врачи поднимают ставку, тем самым обрекая Марину на верную смерть. Чиновник тем временем выходит на свободу.

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