В 1 сезоне 6 серии сериала «Шторм» между Градовым и Крюковым происходит решающая встреча. Переговоры прерывает таинственный стрелок. Чудом избежав смерти, следователь пытается понять, кто стоит за дерзким покушением на убийство.
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