В 1 сезоне 4 серии сериала «Шторм» сотрудник полиции Градов продолжает искать неоспоримые улики против бизнесмена Крюкова. Чиновник, получив преимущество, запугивает следователя. Он не намерен выделять на лечение Марины ни цента.
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