В 1 сезоне 3 серии сериала «Шторм» следователь Градов пытается склонить Крюкова к взятке. Только так он сможет получить два миллиона евро на лечение жены в Германии. Врачи торопят, а в тюрьме погибает главный подозреваемый. Обстановка накаляется.
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