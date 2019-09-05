В 1 сезоне 1 серии сериала «Шторм» Градов расследует резонансное дело, связанное с гибелью нескольких граждан. Улики выводят следователя на президента строительной компании. Чтобы избежать наказания, чиновник угрожает семье полицейского.
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