В 1 сезоне 9 серии сериала «Семейный брак» консультации семейного психотерапевта определенно дают положительный эффект. Луиза и Том с радостью отмечают это и обсуждают прорыв в их отношениях друг с другом.
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