В 1 сезоне 5 серии сериала «Семейный брак» Том и Луиза никак не могут прийти к общему знаменателю, ведь у каждого есть причины, чтобы обижаться на другого. После неудачного сеанса Том уходит, а Луиза боится, что это может стать началом конца.