В 1 сезоне 10 серии сериала «Семейный брак» консультации у семейного психолога подходят к концу. Луиза и Том обсудили множество внутренних проблем и, кажется, находят взаимопонимание. Настало время последней консультации.
Related video
От кавалеров отбоя не было: самая некрасивая звезда СССР разбила сотни мужских сердец
Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой
Открестившийся от Митяева сын вырос поразительно похожим на отца: дело не только во внешности
Тест: знакомо ли вам чувство настоящей любви?
Пелагея в юности была чудо как хороша: что изменилось
Авторизация по e-mail