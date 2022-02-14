Оповещения от Киноафиши
Семейный брак 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Семейный брак
State of the Union 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семейный брак»

Во 2 сезоне сериала «Семейный брак» пожилая пара обращается к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. Скотт и Эллен познакомились в ранней юности и провели вместе большую часть жизни. Теперь им обоим за шестьдесят. Они по-прежнему любят друг друга и не стесняются говорить о своих чувствах, однако долгие годы совместного быта сильно повлияли на их брак. В итоге вместе с внуками и сединой в их жизнь пришел первый серьезный семейный кризис. Скотт считает, что лучшие годы позади, а Эллен, напротив, хочет получать максимум эмоций от брака. Перед каждой сессией у психолога они встречаются в кофейне и обсуждают свое будущее.

Список серий 2-го сезона сериала «Семейный брак»

Сезон 1
Сезон 2
Законы грамматики The Laws of Grammar
Сезон 2 Серия 1
14 февраля 2022
Почему Квейк? Why Quake?
Сезон 2 Серия 2
14 февраля 2022
Большая горчица Big Mustard
Сезон 2 Серия 3
14 февраля 2022
Мысли о тюрьме Prison Thoughts
Сезон 2 Серия 4
14 февраля 2022
Бухгалтер Led Zeppelin Led Zeppelin's Accountant
Сезон 2 Серия 5
14 февраля 2022
Комплект для интимной близости Intimacy Kit
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2022
Дорога, по которой чаще всего путешествовали The Road Most Travelled
Сезон 2 Серия 7
14 февраля 2022
Фейстайм ТВ Facetime TV
Сезон 2 Серия 8
14 февраля 2022
Копи-лувак Kopi Iuwak
Сезон 2 Серия 9
14 февраля 2022
Последний ящик The Last Box
Сезон 2 Серия 10
14 февраля 2022
