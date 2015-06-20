Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 1 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Осада Лотала
Сезон 2 / Серия 120 июня 2015
Потерянные командиры
Сезон 2 / Серия 214 октября 2015
Реликвии Старой Республики
Сезон 2 / Серия 321 октября 2015
Всегда есть два
Сезон 2 / Серия 428 октября 2015
Братья сломанного Рога
Сезон 2 / Серия 54 ноября 2015
Крылья мастера
Сезон 2 / Серия 611 ноября 2015
Кровные сестры
Сезон 2 / Серия 718 ноября 2015
Скрытный удар
Сезон 2 / Серия 825 ноября 2015
Будущее силы
Сезон 2 / Серия 92 декабря 2015
Наследие
Сезон 2 / Серия 109 декабря 2015
Принцесса на Лотале
Сезон 2 / Серия 1120 января 2016
Защитник рассвета согласия
Сезон 2 / Серия 1227 января 2016
Легенды о Ласате
Сезон 2 / Серия 133 февраля 2016
Звонок
Сезон 2 / Серия 1410 февраля 2016
Возвращение на домой
Сезон 2 / Серия 1517 февраля 2016
Почтенные
Сезон 2 / Серия 1624 февраля 2016
Пелена тьмы
Сезон 2 / Серия 172 марта 2016
Забытый дроид
Сезон 2 / Серия 1816 марта 2016
Тайна базы вертолетов
Сезон 2 / Серия 1923 марта 2016
Сумерки ученика
Сезон 2 / Серия 2030 марта 2016
О чем cерия
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» жители Лотала сталкиваются с репрессиями со стороны Дарта Вейдера и его армии. Злодей получает задание выследить Асоку, присоединившуюся к экипажу судна «Призрак» с Эзрой и Кэнаном на борту.
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