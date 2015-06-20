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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Повстанцы Сезоны Сезон 2 Серия 10

Звездные войны: Повстанцы 2014 - 2018 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Звездные войны: Повстанцы»
Осада Лотала
Сезон 2 / Серия 1 20 июня 2015
Потерянные командиры
Сезон 2 / Серия 2 14 октября 2015
Реликвии Старой Республики
Сезон 2 / Серия 3 21 октября 2015
Всегда есть два
Сезон 2 / Серия 4 28 октября 2015
Братья сломанного Рога
Сезон 2 / Серия 5 4 ноября 2015
Крылья мастера
Сезон 2 / Серия 6 11 ноября 2015
Кровные сестры
Сезон 2 / Серия 7 18 ноября 2015
Скрытный удар
Сезон 2 / Серия 8 25 ноября 2015
Будущее силы
Сезон 2 / Серия 9 2 декабря 2015
Наследие
Сезон 2 / Серия 10 9 декабря 2015
Принцесса на Лотале
Сезон 2 / Серия 11 20 января 2016
Защитник рассвета согласия
Сезон 2 / Серия 12 27 января 2016
Легенды о Ласате
Сезон 2 / Серия 13 3 февраля 2016
Звонок
Сезон 2 / Серия 14 10 февраля 2016
Возвращение на домой
Сезон 2 / Серия 15 17 февраля 2016
Почтенные
Сезон 2 / Серия 16 24 февраля 2016
Пелена тьмы
Сезон 2 / Серия 17 2 марта 2016
Забытый дроид
Сезон 2 / Серия 18 16 марта 2016
Тайна базы вертолетов
Сезон 2 / Серия 19 23 марта 2016
Сумерки ученика
Сезон 2 / Серия 20 30 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Звездные войны: Повстанцы» ночью Эзре снится сон с участием родителей. Юноша уверен, что видение позволит ему раскрыть правду об их судьбе. На Лотале экипаж «Призрака» ждет встреча с бывшим заключенным.

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