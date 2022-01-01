В 1 сезоне 8 серии сериала «Станица» в селе начинаются выборы. Надежде Алексеевне сообщают, что ее муж мертв. Перед смертью Владислав Митрофанович перевел на счет Светы крупную сумму, и женщина начинает подозревать в его убийстве Марину.