В 1 сезоне 2 серии сериала «Станица» Марина знакомится с младшим сыном Надежды Алексеевны и начинает вести лекции в профучилище. Одна из студенток рассказывает женщине, что Света и ее лучшая подруга Алия до своего побега были изнасилованы.