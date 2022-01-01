В 1 сезоне 7 серии сериала «Станица» Волковы «вешают» на Рябоконя покушение на убийство Горобец, и он оказывается в тюрьме. Сергей возвращается на некоторое время к Людмиле, а Марина понимает, что именно ее использовали для подставы майора.