В 1 сезоне 7 серии сериала «Станица» Волковы «вешают» на Рябоконя покушение на убийство Горобец, и он оказывается в тюрьме. Сергей возвращается на некоторое время к Людмиле, а Марина понимает, что именно ее использовали для подставы майора.
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