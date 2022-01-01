В 1 сезоне 6 серии сериала «Станица» Надежда Алексеевна предлагает Горобец присоединиться к семейному бизнесу Волковых. Жена Сергея, Людмила, разыскивает наемного убийцу, чтобы избавиться от Марины, с которой у ее мужа завязывается роман.