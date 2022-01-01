В 1 сезоне 11 серии сериала «Станица» Марина с дочерью передают собранные материалы в федеральную прокуратуру. Надежда Алексеевна вновь подкупает кандидатов на выборах в Лощинской. Супругу и детей Сергея похищают бандиты семейства.
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