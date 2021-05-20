Во 2 сезоне 5 серии сериала «Особенный» главный герой все больше размышляет о своих романтических отношениях, что приводит его к тяжелой дилемме. В это же время Ким оказывается совершенно без денег и вынужденно переезжает в дом к родителям.
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