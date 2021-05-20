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Киноафиша Сериалы Особенный Сезоны Сезон 2 Серия 5

Особенный 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Особенный»
На один день
Сезон 2 / Серия 1 20 мая 2021
Мне так не нравится
Сезон 2 / Серия 2 20 мая 2021
Мальчишки есть мальчишки
Сезон 2 / Серия 3 20 мая 2021
Медленная, но верная смерть
Сезон 2 / Серия 4 20 мая 2021
Райан становится «особым»
Сезон 2 / Серия 5 20 мая 2021
Королевы бала
Сезон 2 / Серия 6 20 мая 2021
Почему опять все не готово?
Сезон 2 / Серия 7 20 мая 2021
Конец истории
Сезон 2 / Серия 8 20 мая 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Особенный» главный герой все больше размышляет о своих романтических отношениях, что приводит его к тяжелой дилемме. В это же время Ким оказывается совершенно без денег и вынужденно переезжает в дом к родителям.

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