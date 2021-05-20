Во 2 сезоне 1 серии сериала «Особенный» главный герой впервые за долгое время решает провести вечер вне дома, неожиданно это приводит к новому знакомству. В это же время Карен пытается примириться с сыном, а Ким пытается переосмыслить их отношения.