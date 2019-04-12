В 1 сезоне 8 серии сериала «Особенный» главный герой понимает, что ему совершенно не нравится, как другие люди к нему относятся. В итоге Райан решает рассказать им все, что думает на этот счет. В это же время Карен чувствует себя ужасно одинокой.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail