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Киноафиша Сериалы Особенный Сезоны Сезон 1 Серия 8

Особенный 2019 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Особенный»
Первая серия. Церебральный хохотач
Сезон 1 / Серия 1 12 апреля 2019
Вторая серия. Омут
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2019
Третья серия. Бесплатные булочки
Сезон 1 / Серия 3 12 апреля 2019
Четвертая серия. Домашняя вечеринка
Сезон 1 / Серия 4 12 апреля 2019
Пятая серия. Монологи вагины
Сезон 1 / Серия 5 12 апреля 2019
Шестая серия. Амбивалентность
Сезон 1 / Серия 6 12 апреля 2019
Седьмая серия. Свидание вслепую и вглухую
Сезон 1 / Серия 7 12 апреля 2019
Восьмая серия. Сады угейселения
Сезон 1 / Серия 8 12 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Особенный» главный герой понимает, что ему совершенно не нравится, как другие люди к нему относятся. В итоге Райан решает рассказать им все, что думает на этот счет. В это же время Карен чувствует себя ужасно одинокой.

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