В 1 сезоне 8 серии сериала «Особенный» главный герой понимает, что ему совершенно не нравится, как другие люди к нему относятся. В итоге Райан решает рассказать им все, что думает на этот счет. В это же время Карен чувствует себя ужасно одинокой.