В 1 сезоне 3 серии сериала «Особенный» Карен вынужденно соглашается помочь главному герою найти новую, более просторную квартиру. Ким активно поддерживает решение своего друга: переезд долгое время был в самом топе его списка желаемых целей.
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