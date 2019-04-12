В 1 сезоне 1 серии сериала «Особенный» главный герой попадает в серьезную автомобильную аварию, которая неожиданно открывает ему сразу несколько новых дверей в жизни. Он устраивается на желанную стажировку и готовится навсегда изменить свое будущее.
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